I capricci meteo non aiutano | boom di virus fuori stagione I più diffusi

(Di sabato 1 giugno 2024) Il tempo, che oscilla tra ore calde e momenti di repentini abbassamenti delle temperature, di certo non aiuta. In Italia èdirespiratori. Idel, quest'anno, hanno disegnato una curva di sindromi simil-influenzali che "sta decrescendo molto, molto lentamente", ha segnalato all'Adnkronos Salute Fabrizio Pregliasco, virologo dell'università Statale di Milano. La sorveglianza RespiVirNet curata dall'Istituto superiore di sanità si è conclusa da un mese, con l'ultimo bollettino ufficiale diffuso il 3 maggio scorso. Ma "ancora possiamo stimare almeno 150-200mila casi nell'ultima settimana e dobbiamo aspettarcene almeno 100-150mila nelle settimane a venire", ha calcolato l'esperto. A guidare la carica delle sindromi di maggio-giugno c'è "innanzitutto il rhino, in questo momento in cima alla lista deirespiratori" che circolano in Italia, seguito nell'ordine da "parainfuenzale, entero, adenoe metapneumo", ha elencato Pregliasco, "con ancora qualche caso di Sars-CoV-2.