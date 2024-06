I 200 anni della sinfonia della gioia | innovazione e popolarità i segreti del monumento della Nona di Beethoven

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 1 giugno 2024) Vienna, Teatro di Porta Carinzia, 7 maggio 1824: Ludwig van, cinquantaquattrenne, dirige la sua. L’impianto dei quattro movimenti è grandioso: nel quarto, un coro intona alcuni versi dell’ode di Friedrich Schiller An die Freude (Alla). Successo enorme, applausi frenetici, ma, sordo, non ode nulla. Il soprano Caroline Unger lo spinge a voltarsi perché veda il pubblico in delirio. Da allora l’influssosulla storiamusica è stato massiccio. A Milano il bicentenario è stato festeggiato con un’esecuzione di rango trasmessa da RaiUno, direttore Riccardo Chailly. Ilfattoquotidiano.it ha parlatotra le più celebri con FabrizioSeta, un musicologo che non arretra di fronte ai colossi:, Verdi, Bellini.