Dinastia Berlusconi Marina cavaliere come suo padre | Gli dedico la nomina

(Di sabato 1 giugno 2024) di Antonella Coppari ROMA Festa grande in casa azzurra. Il Cavalierè tornato. Figurarsi: non poteva esserci momento migliore poiché, per quanto il fondatore non sia più tra noi, si può tranquillamente scrivere il suo nome sulla scheda elettorale e il voto sarà valido lo stesso,sottolinea il segretario forzista Antonio Tajani. Ma non si parla dell’ex premier bensì della figlia: quarantasette anni dopo il papà Silvio, da ieri anche la primogenita èper il ruolo svolto nel mondo dell’editoria. L’hata,è d’uso, il presidente della Repubblica e non mancano, con gli applausi, le critiche a mezza bocca e appena sussurrate. In realtà, con lail Colle c’entra poco: tutte le fasi del processo di selezione dei candidati sono portate avanti dal consiglio dell’ordine dei Cavalieri del lavoro che è presieduto dal ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso.