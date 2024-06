’’Avvenire’’ i migliori talenti Under 16

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 1 giugno 2024) Comincia oggi con gli incontri del tabellone di qualificazione la 57sima edizione del Torneo Avvenire sui campi del TC Ambrosiano di Milano, una manifestazione sempre pronta a mettersi in discussione e trovare nuove strade per valorizzare il tennis giovanile. Il torneo fra i più importanti del calendario internazionale a livello16, tornato in scena la scorsa stagione dopo tre anni di assenza, ha lanciato parallelamente il torneo14 (in coabitazione con l’Aspria Harbour Club) di categoria 2 nel circuito del Tennis Europe. Stavolta i tabelloni sono stati promossi al rango di prima fascia, unico in Italia a ottenere questo riconoscimento. Ma questa non sarà l’unica novità: grande spazio verrà assegnato dagli organizzatori agli eventi fuori dal campo con la rassegna ’’Oltre l’Avvenire’’.