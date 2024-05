Vimodrone è geloso e spacca una mazza addosso al rivale | arrestato un affiliato alla gang Latin King

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 30 maggio 2024) Un giovane di 23 anni di origini peruviane è statodai carabinieri a Sesto San Giovanni, nel Milanese, per aggressione e rapina ai danni di un altro ragazzo. Il ventitreenne, incensurato, sembra essere” di Cologno Monzese. La violenza è avvenuta la sera dell’8 gennaio scorso in via Piave a. Secondo la ricostruzione fatta dagli inquirenti, il presunto autore avrebbe colpito la vittima con un violento pugno allo stomaco, facendolo piegare in avanti, consentendo ad altri quattro complici di colpirlo alle spalle. Il gruppo gli ha poi inflietto numerosi colpi al corpo con alcune mazze da baseball, una delle quali trovata spezzata sul posto e sottoposta a sequestro, pestandolo poi ancora con pugni e schiaffi.