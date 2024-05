Fonte : orizzontescuola di 30 mag 2024

L'articolo Studenti salvano la vita ad un pensionato in arresto cardiaco. I giovani allertati da un’app sul cellulare. . Due studenti di 18 anni hanno salvato un uomo in arresto cardiaco, un pensionato al bar vicino scuola. Come hanno fatto? Grazie ad un app sul cellulare collegata al 118 per le emergenze: sono corsi fuori dall'aula, dove stava terminando la lezione, per prendere il defibrillatore della scuola e precipitarsi dalla persona che si trovava in arresto cardiaco.

