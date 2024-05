Laura Betti custode della memoria di Pasolini

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 30 maggio 2024) Varni Artista dai molteplici talenti(nata all’anagrafe comeTroma Casalecchio di Reno nel 1927 e morta a Roma nel 2004) seppe arricchire lo scenario culturale nazionale con le sue doti di attrice di teatro e di cinema, nonché di doppiatrice, di regista, di scrittrice essa stessa, come pure di cantante di raffinate composizioni a lei dedicate, riuscendo sempre a muoversi su toni di ricercata ed originale professionalità in grado, ad un tempo, di arrivare con la sua intensa e sensibile fisicità all’attenzione del pubblico più vasto - non ultimo quelloplatea televisiva -, di cui seppe cogliere ed esprimere le pulsioni e le trasformazioni in corso tra gli anni Sessanta e Settanta. Trasferitasi a Roma per immergersi nel tumultuante fluire di queste molteplici attività, vi conobbe Pier Paolo, instaurando con lui un intenso sodalizio tanto artistico (fu interprete dei suoi film La ricotta, La terra vista dalla luna, Teorema, che le valse la Coppa Volpi quale migliore attrice nel 1968, I racconti di Canterbury) quanto affettivo che ne avrebbe segnato l’intero corsovita.