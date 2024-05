Guadagna 30mila dollari all’anno come modella di mani part-time il racconto di Alexandra

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di giovedì 30 maggio 2024)ha 37 anni e lavoradi. La donna riesce are una bella somma, ben, posando per alcune foto dove mostra soltanto unae del corpo: le, appunto. In un’intervista al New York Post,ha raccontatoha trovato questo lavoro efa are. (Continua dopo le foto) Leggi anche: Viviana Volpato e il tumore, i medici le danno 6 mesi di vita ma accade l’impensabile Leggi anche: Denise Pipitone, colpo di scena improvviso nel caso: cosa succedelavoradieuroguadagno:ha trovato lavoroBerrocal è una37enne di New York. Il suo lavoro è a dir poco insolito e lei stessa lo ha ammesso durante l’intervista.