Cantiere entro l’estate per la Bretella di Fossoli

(Di giovedì 30 maggio 2024) Inizierannoi lavori per la cosiddetta ‘’ di, l’opera destinata a collegare la zona industriale degli ‘autotrasportatori’ della frazione con quella di Carpi di via dell’Industria, a partire dalla rotonda di via Guastalla. In merito all’asse viario, che completerà la tangenziale nord-ovest, la Stazione Unica Appaltante dell’Unione ha, infatti, affidato i lavori alla ditta ‘L.S.I., Lavori Stradali ed Idraulici s.r.l.’ di Lagonegro (Potenza). L’importo complessivo dell’opera è di 14,5 milioni di euro; nello specifico queste sono le cifre per le varie voci: 6.947.126,90 euro di lavori, 1.402.049,55 euro di manodopera, 265.663,39 euro per oneri per la sicurezza; poi 2,6 milioni di euro per espropri, quasi un milione per spese tecniche di varia natura (dai monitoraggi ambientali ai collaudi, compreso il controllo archeologico in corso d’opera ecc.