Bullet Train la recensione no spoiler del film che racconta la storia di un gruppo di assassini e mercenari

(Di giovedì 30 maggio 2024)è unadrenalinico diretto da David Leitch, noto per il suo lavoro in pellicole d’azione come “John Wick” e “Atomic Blonde”. Questa volta, Leitch ci porta a bordo di un treno proiettile giapponese, dove undisi ritrova coinvolto in un intreccio di missioni letali e scontri mozzafiato. Trama avvincente e ricca di suspense per” segue ladi Ladybug, interpretato da Brad Pitt, un sicario sfortunato che viene incaricato di una missione apparentemente semplice: recuperare una valigetta su un treno proiettile in corsa da Tokyo a Kyoto. Tuttavia, nulla va come previsto. Ladybug scopre presto che non è l’unico ad avere un interesse per la valigetta e si ritrova coinvolto in un gioco mortale con altri, ognuno con i propri obiettivi e motivazioni.