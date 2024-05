Riposto evade dai domiciliari e rapina un invalido | finisce a Piazza Lanza

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Su delega della Procura Distrettuale della Repubblica, i Carabinieri della Stazione di, hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal GIP del Tribunale di Catania, nei confronti di VALVO Alfio, nato a Giarre il 28 settembre 1985, ritenuto responsabile di evasione ea mano armata. L’uomo infatti, in una fase del procedimento in cui non si è ancora pienamente realizzato il contraddittorio tra le parti, lo scorso febbraio si sarebbe reso responsabile di unaai danni di un ragazzo affetto da invalidità. I fatti che hanno dato luogo alla richiesta della misura, si sarebbero verificati un tardo pomeriggio del 29 febbraio scorso quando, un ventisettenne affetto da invalidità, passeggiando tra i vicoli del borgo marinaro diall’altezza di via Fuille, sarebbe stato avvicinato e minacciato con un coltello da un uomo, a volto scoperto, che prima gli avrebbe intimato di consegnargli 50 euro e poi, capendo che lo stesso non aveva denaro con se, gli avrebbe strappato dal portafogli la carta d’identità al fine di estorcergli dei soldi in cambio del documento.