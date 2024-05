Rincorsa San Giobbe In campo con Latina Bassi | Sarà difficile

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 29 maggio 2024) SanChiusi di nuovo inper la settima giornata della fase salvezza contro. È un altro appuntamento fondamentale nellaal secondo posto, una gara da vincere contro un avversario già matematicamente retrocesso. Nonostante questo è un avversario da prendere con le molle, come ha sottolineato coachnella conferenza stampa di presentazione: "Ha vinto con Cento e la partita precedente con la Luiss e per presentarla dico la stessa cosa che dissi prima della sfida di andata, stanno giocando bene negli ultimi due mesi – ha affermato l’allenatore biancorosso –. A prescindere dagli infortuni, dai problemi che hanno avuto, in tutte le partite se la sono sempre giocata. E in molte di queste hanno vinto. Nonostante siano già retrocessi stanno dimostrando di avere orgoglio e grande professionalità.