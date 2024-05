Prima Categoria I primi colpi sono del Borghetto | ecco Ledesma Morresi e Pistelli

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di mercoledì 29 maggio 2024) L’era Luchetta-Senesi si apre con tre botti, con tre giocatori allenati dal tecnico di Osimo: il fantasista dal Castelbellino, il portiere ex Borgo Minonna e il difensore dal Terre del Lacrimadi MONTE SAN VITO, 29 maggio 2024 – Inizia con il botto il mercato della nuova era deltargata Luchetta-Senesi. La società, infatti, ci ha reso noto di aver chiuso per il portiere Gabriele, fedelissimo di mister Luchetta dal Borgo Minonna, per il difensore ex Terre del Lacrima Pierpaolo(anche lui ha fatto parte degli jesini) e per il centrocampista Joshuadal Castelbellino. Tread effetto, dunque, per tre giocatori difascia per il campionato di. Gabriele, classe 1990, ha difeso la porta del Borgo Minonna di Luchetta nelle ultime tre stagioni.