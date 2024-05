PlayStation VR2 su PC Sony presenta la certificazione in Corea del Sud

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di mercoledì 29 maggio 2024) IlVR2 potrebbe, ben presto, funzionare anche su PC:sarebbe al lavoro sullo sviluppo di un adattatore che possa permettere all’hardware di funzionare correttamente al di fuori di5. Secondo quanto riportato da Brad Lynch, a febbraioaveva rivelato l’intenzione di aggiungere il supporto per PC alVR2, indicando come data di rilascio dell’adattatore il 2024. A marzo ladell’adattatore è statata ufficialmente indel Sud, segno che la multinazionale si sta impegnando per espandere il supporto entro l’anno corrente.is certifying an adapter to allow PSVR2 hardware to work on PCs pic.twitter.com/JFQDJVW7NP — Brad Lynch (@SadlyItsBradley) May 29, 2024 Tramite ilBlog,ha affermato di essere a lavoro per permettere ai possessori delVR2 di accedere ai videogiochi disponibili per la realtà aumentata su PC: tuttavia, dopo l’annuncio, non sono più giunte ulteriori informazioni.