Fonte : lanazione di 29 mag 2024

Così ha disposto il gup Sergio Compagnucci stante l'impossibilità di poter procedere con il giudizio abbreviato per stabilire la sua non imputabilità: il rito è escluso per i reati punibili con l'ergastolo quale è l'omicidio aggravato di cui è accusata la 51enne. Il processo di novembre sarà dunque incentrato sulla imputabilità della donna e finalizzato inoltre all'applicazione di una misura di sicurezza: Marzocchi è stata dichiarata pericolosa socialmente.

Omicidio in villa a processo la figlia della vittima