Fuga di gas con incendio in centro ad Ascoli due operai ustionati

(Di mercoledì 29 maggio 2024), 29 maggio 2024 – Duedel gruppo Sato luce e gas disono rimasti lievemente, un’auto avvolta e distrutta dalle fiamme e danni a un cantiere edile in via delle Torri angolo Costanzo Mazzoni, neldella città. Poteva essere un inferno di fuoco ma i vigili del fuoco, nonostante le difficoltà a raggiungere la zona per i mezzi in sosta, sono riusciti a circoscrivere l’e limitare i danni causati da unadi gas. Vi è stata una fuoriuscita di metano dalla condotta, probabilmente già attiva da ieri, tanto che stamane sul posto sono arrivati tecnici edella Sato, ma vi è da stabilire se ad innescare l’è stata l’auto della stessa ditta, alimentata a gas, oppure se da altre cause. Scattato l’allarme, sul posto sono accorse tre squadre dei vigili del fuoco con 5 automezzi.