Signorini ai pm sul Genova gate | Amicizia con Spinelli inappropriata ma ho agito nell’interesse del porto

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 28 maggio 2024) Reggio Emilia, 28 maggio 2024 – Tre ore, una dozzina di domande. E a tutte ha dato una risposta, respingendo ogni addebito. Ieri era il giorno dell’interrogatorio di Paolo Emilio, amministratore delegato (sospeso) di Iren ed ex presidente dell’Autorità portuale del mar ligure occidentale, unico indagato in carcere nella maxi inchiesta per corruzione che ha portato agli arresti domiciliari Giovanni Toti, presidente della Regione Liguria, e l’imprenditore Aldo. (S-D) Il presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale Paolo Emilio, il presidente della regione Liguria Giovanni Toti, il ministro dell'Interno Luciana Lamorgese, il sindaco diMarco Bucci, il Prefetto diRenato Franceschielli, durante la cerimonia della firma del protocollo della legalita' per le importanti opere infrastrutturali come la nuova diga foranea.