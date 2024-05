Roland Garros 2024 | Alcaraz in scioltezza - fuori Jarry e Tabilo Wawrinka strapazza Murray

(Di domenica 26 maggio 2024) Più che una partita di tennis è stata una mattanza quella che si è consumata sullo Chatrier, dove Carlosha annientato il lucky loser JJ Wolf con il punteggio di 6-1 6-2 6-1. Il giocatore spagnolo non aveva mai perso quattro o meno game in un match dello Slam, ma lo ha fatto al primo turno del, conquistando la vittoria in meno di due ore (1h51? per la precisione).non ha dovuto neppure spingere al massimo per liquidare lo statunitense e si è qualificato per il secondo turno, dove se la vedrà con il qualificato de Jong. Hanno perso un set invece gli altri due top 8 in campo quest’oggi, vale a dire Andrey Rublev e Hubert Hurkacz. Il russo ha piegato in quattro set Taro Daniel, rischiando però di andare al quinto (sul 5-5 nel quarto set ha salvato due delicate palle break).

