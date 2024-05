Meloni ribattezza ‘Gli appunti di Giorgia’ | Vera TeleMeloni è questa

Leggi tutta la notizia su ilfogliettone

(Di domenica 26 maggio 2024) "Eccomi qui in una nuova puntata de 'Glidi Giorgia' che però ho deciso dire 'Tele' perché l'unica Teleche esiste è, tutto il resto sono fake news di una sinistra che essendo abituata ad occupare la televisione pensa che gli altri siano come lei". La presidente del Consiglio Giorgiaesordisce attaccando l'opposizione nel nuovo video della serie "Glidi Giorgia", che periodicamente vengono pubblicati sui suoi canali social (ma in effetti da tempo mancava una nuova puntata) per spiegare direttamente ai cittadini i provvedimenti varati di volta in volta dal governo da lei guidato.La premier parte dal decreto cosiddetto 'salva Casa', approvato ieri dal Consiglio dei Ministri, che, afferma, "permetterà di dare risposte a una serie di esigenze abitative e anche di dare un po' di respiro al mercato immobiliare. La norma - spiega la premier - consente di porre rimedio a piccole difformità che si trovano nelle case di tantissimi italiani e che impediscono di acquistare o vendere quegli immobili perché sono formalmente considerati irregolari.