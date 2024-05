Costacurta | Milan - prossimo obiettivi avvicinarsi all’Inter!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 26 maggio 2024), ex bandiera deloggi opinionista su Sky Sport, dagli studi dell’emittente televisivo ha parlato dei prossimidel club rossonero, come quello di. DALLA PROSSIMA STAGIONE – Alessandroè convinto che per il, ilobiettivo stagionale sarà quello di cercare a tutti i costi di: «Sarà fondamentale dalle scelte che faranno. Io credo che in un certo senso spostino di parecchio le premesse e vadano in una direzione che dev’essere quella di cercare di colmare il gap con la squadra che ha vinto il campionato». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it 2014-2023 - Tutti i diritti riservati .