Confronto sul Pnrr Comuni al palo | Zero trasparenza

(Di domenica 26 maggio 2024) Solo 15lombardi e due Province hanno attivato i tavoli die monitoraggio sul, previsti degli accordi sottoscritti con il Governo Draghi e con Anci. Gli altri enti, tra cui la Città metropolitana di Milano, latitano. La denuncia arriva dal segretario generale della Uil Milano e Lombardia, Enrico Vizza, che ha scritto all’associazione deie nei prossimi giorni si attiverà con le Prefetture per sollecitare i sindaci in carica e quelli che saranno eletti a giugno, quando 961lombardi rinnoveranno il Consiglio comunale. La zona virtuosa, secondo i dati della Uil, è quella di Varese, con 10 tavoli avviati, tra cui il capoluogo e la Provincia. "Altrove possiamo considerare il Comune di Cadorago, in provincia di Como – prosegue Vizza – la Provincia di Cremona e pochi altri enti che si sono attivati. Continuiamo a chiederci – prosegue – quali saranno le ricadute sul territorio, quali i progetti proposti e finanziati.