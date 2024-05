Anime Breakfast | Jujutsu Kaisen Stagione 1 - una recensione senza tempo

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di domenica 26 maggio 2024) In questa nuova puntata ditorniamo un po’ indietro nelper parlarvi, in una, della1 di: uno shonen atipico e sicuramente fuori scala Lo abbiamo messo, da, nella top cinque dei migliori shonen degli ultimi anni (che trovate qui!), ma non vi avevamo mai veramente parlato in maniera approfondita die quindi ci siamo detti: perché non riprendere la1 con una bella? D’altronde,è una rubrica piuttosto versatile e, ultimamente l’abbiamo spesso usata per portarvi recensioni di, come quelle del primo episodio di Kaiju no.8 o di Bartender, o del film di Spy x Family: Code White. Cursed Speech L’diè tratto dall’omonimo manga scritto e disegnato da Gege Akutami. La serializzazione del manga è iniziata nel 2018 sulla rivista Weekly Sh?nen Jump di Sh?eisha e, al momento, conta 21 volumi tank?bon.