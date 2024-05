(Di sabato 25 maggio 2024)(Varese) – Studiava da infermiera e aveva due grandi passioni, la musica e la. Quest’ultima le è costata la vita, ieri venerdì 24 maggio, quando in sella alla suacicletta è stata travolta da un’auto sulla strada provinciale tra Brebbia e Besozzo, in provincia di Varese. Così è, 21di, sbalzata sull’asfalto per una decina di metri: un impatto violento che non le ha lasciato scampo, la ragazza è deceduta sul colpo. Per fare chiarezza su dinamica e responsabilità del, il magistrato titolare delle indagini ha disposto l’autopsia sul corpo di: la data dei funerali, quindi, non è stata ancora fissata. Nel frattempo sono però arrivati numerosi messaggi di cordoglio, per questa giovane ragazza molto conosciuta ade dintorni, nella zona del basso lago Maggiore. Aveva suonato il clarinetto nella banda cittadina e il Corpo musicale angerese Santa Cecilia è stato tra i primi a esprimere le proprie condoglianze: “Con il suo amato clarinetto fu parte perdelle nostre fila, dalla scuola allievi sino al gruppo bandistico.

Tragico incidente in moto: Angera piange Mariagrazia Brovelli, morta a 21 anni - tragico incidente in moto: Angera piange Mariagrazia Brovelli, morta a 21 anni - La ragazza era molto conosciuta in paese, dove aveva anche suonato nella banda cittadina. Studiava da infermiera in Canton Ticino ... ilgiorno

Fotografo di 26 anni perde la vita in tragico incidente in moto a Forlì - Fotografo di 26 anni perde la vita in tragico incidente in moto a Forlì - Un tragico incidente si è verificato in viale Bologna ... L’incidente è avvenuto intorno alle 17 nei pressi di Villanova, durante un giro in moto con un amico. Per cause ancora in fase di accertamento ... altarimini

Si schianta con la moto contro un palo e muore a 26 anni: addio al foto reporter Nicolò Ulivi - Si schianta con la moto contro un palo e muore a 26 anni: addio al foto reporter Nicolò Ulivi - Si schianta con la moto contro un palo della luce e muore sul colpo. Nicolò Ulivi, foto reporter e web creator di 26 anni, ha perso la vita nel tardo pomeriggio di venerdì in ... leggo