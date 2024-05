La drag queen Ruby Sinclair conquista gli applausi a L’AcchiappaTalenti

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di sabato 25 maggio 2024) La Rai non ha rinnovato Non Sono Una Signora, ma ieri sera – grazie adi Milly Carlucci – unahato la prima serata di Rai1. Questa volta il palco è stato dato a un’artista britannica, al secolo Shane Seal, che si è descritta così ai giudici. “Vengo dall’Inghilterra e ho 32 anni. La mia vita quotidiana è normalissima: vado a lavoro, amo vestirmi di nero.. Ma quando salgo sul palcoscenico sono una persona completamente diversa! Amo ballare! Mio padre voleva che giocassi a calcio, ma è uno sport che non fa per me“. Shane Seal ha poi raccontato di essere un sarto di vestiti da spettacolo e che da piccolo amava le paillettes. “La parola perfetta per descrivere la mia performance è: scintillante“. Insomma, che sia unasi capisce benissimo. E per questo motivo Sabrina Salerno (che faceva parte proprio della giuria del sopracitato Non Sono Una Signora) l’acchiappa e la prende nel proprio team.