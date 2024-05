Cosa vogliamo adesso Il leader islamico sul palco | choc nel cuore dell' Europa | Video

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 25 maggio 2024) Germania, nuova provinciao Stato. Si fa presto a parlare di elezioni europee, di sfida a Stati Uniti e Cina, di rilancio del Vecchio continente che da aspirante locomotiva economica globale si è trasformata, nel giro di una manciata di decenni, in ruota di scorta del Primo Mondo, per giunta impantanata nella melma di burocrazia e divisioni politiche. Il guaio è che a mancare non è solo un prospettiva, ma pure il passato. Inteso come consapevolezza culturale di quello che si è stati, si è e si sarà. Il servizio di Fuori dal coro, il programma di Mario Giordano su Rete 4, in questo senso è tanto illuminante quanto desolante. A poche settimane dalle urne, l'inviata Serena Pizzi porta le telecamere di Mediaset ad Amburgo: «Qui in centro a soli 50 metri da una stazione di polizia si è svolta la manifestazione del gruppo estremista Muslim Interactive - spiega la giornalista - e proprio in queste strade i musulmani hanno chiesto l'instaurazione di una dittatura islamica in».