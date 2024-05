Schiaffo al collega in Accademia - Baudinelli va in Procura e denuncia | Non è vero | falsità per colpirmi

(Di venerdì 24 maggio 2024) Carrara, 24 maggio 2024 – “Non ho dato alcuno. Ho semplicemente dato una pacca bonaria sulla spalla di undurante una conversazione alla macchinetta del caffè". Così il docente dell’Marcoto per percosse da unche sostiene di essere stato aggredito con tanto di di certificato medico, va dritto inper diffamazione tutti coloro che sostengono la tesi dello. Che inci sia un grande fermento per il pasticciaccio delle elezioni, dove il Tar, su istanza di, ha annullato la nomina della direttrice in quanto eletta senza i titoli necessari, è caso arcinoto. Da qui secondo"la pacca bonaria è diventata aggressione per danneggiarmi in maniera strumentale". Una sorta di complotto di cui il docente sostiene di essere vittima: "Non èche ho dato lo– ripete l’insegnante –.

