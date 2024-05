Presente e futuro | Volley Bergamo 1991 - a roster la 2006 Manfredini

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di venerdì 24 maggio 2024) E’ uno dei simboli del nuovo progetto e della ricostruzione tecnica a lungo termine di: Linda, una delle giovani italiane di maggior talento nel panorama generazionale post millenials. Classe, centrale, cresciuta nella Scuola Pallavolo Anderlini, debuttante in A1 nella stagione appena conclusa con Casalmaggiore, si veste di rossoblù siglando un contratto che prevede un’opzione per il rinnovo.è riuscita a strapparla a una forte concorrenza convincendola a mettersi in gioco da protagonista in una squadra all’inizio di un percorso tutto nuovo: “mi ha dato fiducia e mi ha convinta con un progetto importante. Dirigenti e tecnici hanno dimostrato da subito di credere in me e mi stanno dando una grande opportunità”. Le prime impressioni l’hanno convinta che “questa è una società che tiene molto a rispettare la sua storia: staff e dirigenti danno l’idea dell’impronta di serietà e professionalità che si respira qui.