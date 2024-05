F1 - orari qualifiche GP Monaco 2024 | programma di doman - -v, stream -ng, guida TV8 e Sky

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 24 maggio 2024) Dopo il fine settimana di Imola, la Formula 1 torna subito in scena con il GP di. Si vola infatti a Montecarlo: sul celebre tracciato cittadino assisteremo a una tre-giorni molto intensa e i piloti dovranno rasentare la perfezione per non veder compromessa la propria prestazione. Ogni minimo errore potrebbe costare caro in un circuito con così pochi margini. Grande attesa per la Ferrari e per il padrone di casa Charles Leclerc, desideroso anche di sfatare il tabù sul circuito “di casa”. Il monegasco non è mai stato troppo fortunato in questo contesto e per il prosieguo della stagione sarebbe importante un buon risultato. Non sarà semplice perché la Red Bull con il tre volte campione del mondo Max Verstappen è lanciatissima in questo Mondiale e nello stesso tempo la McLaren con Lando Norris, in particolare, ha trovato delle soluzioni sulla propria monoposto tali da essere all’altezza della RB20 dopo gli aggiornamenti.