(Di venerdì 24 maggio 2024) La stretta sull’informazione della maggioranza di centrodestra non passa solo per la censura in Rai. Ma anche per i fermi deiche tentano di fare il loro lavoro. Come la videomaker collaboratrice de ilfattoquotidiano.it Angela Nittoli, il fotografo del Corriere della Sera Massimo Barsoum e il videomaker freelance Roberto Di Matteo,ieri mattina a Roma dalla Digos, mentre stavano andando a documentare un blitz di Ultima generazione. A denunciarlo, lain una nota. “I colleghi, che erano accompagnati da due attivisti, sono statiper strada e, secondo il loro racconto, gli è stato impedito di utilizzare il cellulare – rende noto il sindacato -. Sono stati quindi portati al commissariato di Castro Pretorio per essere perquisiti, nonostante si fossero offerti di mostrare seduta stante i contenuti di borse e zaini in cui era riposta l’attrezzatura. In commissariato due colleghi hanno addirittura subito una perquisizione personale.

Roma, 23 mag. (Adnkronos) – “Il ministro Piantedosi faccia subito chiarezza su quanto è accaduto oggi a Roma, dove sono stati fermati e trattenuti in commissariato per l’identificazione e la perquisizione tre giornalisti. calcioweb.eu

Cronisti fermati: insorgono Fnsi, Usigrai e tutti i Cdr - cronisti fermati: insorgono Fnsi, Usigrai e tutti i Cdr - La stretta sull’informazione della maggioranza di centrodestra non passa solo per la censura in Rai. Ma anche per i fermi dei cronisti che tentano di fare il loro lavoro. Come la videomaker ... lanotiziagiornale

Smartphone sequestrati e perquisizioni in commissariato: ai giornalisti "vietato" seguire i blitz di Ultima Generazione - Smartphone sequestrati e perquisizioni in commissariato: ai giornalisti "vietato" seguire i blitz di Ultima Generazione - L'allarme della Federazione nazionale della stampa italiana dopo la perquisizione da parte della Digos di tre cronisti che stavano per documentare il blitz di Utima generazione. È il terzo episodio in ... huffingtonpost

Cronisti portati in Questura: vietato raccontare le proteste - cronisti portati in Questura: vietato raccontare le proteste - Tempi bui, nerissimi, per la libertà di stampa in Italia, nell’era di Giorgia Meloni e dell’estrema destra al governo. Tempi in cui accade che tre giornalisti vengano fermati dalla polizia mentre lavo ... ilfattoquotidiano