Un posto al sole non sarebbe lo stesso senza Raffaele

(Di giovedì 23 maggio 2024) Claudia e Guido stanno per baciarsi. La puntata si chiude con un palmo di mano di distanza tra le labbra dei due, ma nessuno dei telespettatori ci spera. Perchè lei non ha lasciato un buon ricordo venti anni fa e perchè la sua millantata carriera d’attrice puzza di flop dal primo momento che è tornata. A Upas, anche se è la soap più al passo coi tempi, si tifa sempre per la durata delle coppie storiche. E anche se Mariella non sta simpatica a tutti, una ambigua come Claudia è bene ritorni con il suo degno compagno Alberto Palladini. Così come è giusto che Marina Giordano torni a palazzo, per fare da spalla a Ferri. Prima della partenza lei si era raccomandata di tenere buoni rapporti con Ida e Diego, invece sono arrivati alle mani e alle denunce. E chissà se ora nel ragazzo prevarrà il sentimento genitoriale di Ida sul piccolo Tommy o quello filiale verso suo padre.rischia grosso: su di lui pende una richiesta di licenziamento avanzata al condominio.