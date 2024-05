Toti - il Governatore della Liguria davanti ai pm per l’interrogatorio

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 23 maggio 2024) E’ iniziatodei pm alRegione, Giovanni: dovrà rispondere dei casi di corruzione. E’ iniziatodi Giovanni(credits @Giovanni) – Ilcorrierecitta.comPresso la casermaGuardia di Finanza di Genova, è iniziato l’atteso interrogatorio dei pm alGiovanni. Le domande dei magistrati dovranno chiarire la posizione del Presidenteriguardo all’ultimo scandalo regionale, in una vicenda che sembrerebbe interessare dinamiche legate ai privati e soprattutto con anomali giri bancari. All’incontro, il politico è stato accompagnato dai propri legali.di GiovanniLe domande dei magistrati verteranno sull’inchiesta per corruzione in, cui lo stessoè agli arresti domiciliari dallo scorso 7 maggio. I legali delcontinuano a sostenere l’estraneità del politico ai fatti contestati dalla Procura di Genova, spiegando come il politico non ha mai avuto finanziamenti illeciti per le proprie attività politiche.