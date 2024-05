Salvini contestato da ambientalisti a Trento | Non avete capito niente della vita

(Di giovedì 23 maggio 2024) (Adnkronos) – "Complimenti ai fischiettanti, un applauso ai creativi che accolgono a… più forte l'applauso, grazie ragazzi, rendete frizzante la giornata quelli che vogliono le auto elettriche prodotte in Cina dove bruciano il carbone per inquinare di meno: anon". Lo ha detto il ministro dei Trasporti e L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. .

