Qui Mazzola Manganiello svela | | Ci alleneremo a Maltraverso

(Di giovedì 23 maggio 2024) E’ già al lavoro il nuovo ds del, Marco. Al fianco del nuovo allenatore Marco Ghizzani che ha preso il posto di Argilli. "Con Stefano c’è stato un buon colloquio – ha spiegato il direttore –. Io ho le mie idee e lui è giusto ritrovi entusiasmo. Sono andato su Marco che conosco da una vita. Insieme non avevamo mai lavorato ma vediamo il calcio nello stesso modo. In Marco ho trovato grande entusiasmo. La società è solida e ambiziosa: abbiamo tutti voglia di fare qualcosa di importante". "Marco ha le sue idee di gioco – ha aggiunto–. Costruiremo la squadra insieme, cercherò di prendere giocatori funzionali al suo sistema. La squadra non ha bisogno di rivoluzioni: parleremo con i giocatori, c’è chi vogliamo confermare, chi meno, poi i matrimoni si fanno in due. Vogliamo ragazzi che abbiano fame. Le gare interne le giocheremo in Cerchiaia, ma considerato che Antonello Pianigiani possiede anche, per una questione logistica l’idea è di allenarci lì, a parte la rifinitura".