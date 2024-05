Processo Impagnatiello - i Ris in aula | In casa grosso quantitativo di sangue

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 23 maggio 2024) Alessandrotorna in, in Tribunale a Milano: è infatti in corso la nuova udienza delcontro il 30enne accusato dell’omicidio volontario della compagna incinta al settimo mese Giulia Tramontano, avvenuto lo scorso 27 maggio nell’appartamento dove la coppia viveva a Senago, nel Milanese, dopo che la donna aveva scoperto la relazione parallela del fidanzato con una collega di lavoro. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, il barman ha ucciso la convivente con 37 coltellate inferte con violenza, e dopo aver tentato di bruciarne i resti, ha provato a inscenarne la scomparsa per allontanamento volontario. Ma non solo, perché già nelle settimane precedenti il brutale omicidio,aveva tentato di avvelenare la povera Giulia.Leggi anche:mente sul topicida usato per avvelenare Giulia Tramontano: il video, da brividiLeggi anche:e il blackout prima di uccidere Giulia: la tesi della difesa (che non convince) L’udienza di oggi, 23 maggio Come avvenuto per le scorse udienza, anche oggi (23 maggio)è presente in