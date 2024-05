LIVE Cobolli-Shevchenko 1-2 - ATP Ginevra 2024 in DIRETTA | l’azzurro cancella una palla break

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 23 maggio 2024) 30-15 Scappa via il dritto lungolinea in contropiede di Flavio. 15-15 Non passa il dritto in spaccata del romano. 0-15 Largo anche questo rovescio incrociato di. 2-2 Game. In corridoio il rovescio del kazako, che torna ora alla battuta. 40-15 Primo doppio fallo del. 40-0stringe troppo l'angolo del rovescio incrociato. 30-0 Servizio vincente del romano. 15-0 A suon di dritticonquista il primo punto del game. 2-1 Game. Secondo ACE per il tennista esteuropeo. 40-0 In corridoio la risposta di dritto di. 30-0 Servizio in kick che sorprende. 15-0 Primo ACE del kazako. 1-1 Game. Con precisione Flavio piazza un buon dritto in lungolinea. AD-40 Attacco in controtempo delche lascia sfilare il rovescio in back dell'avversario. 40-40 Decolla stavolta la risposta di rovescio di