L’agente di Lautaro | Disponibile a trovare un accordo con l’Inter ma non di qualsiasi tipo

(Di giovedì 23 maggio 2024)diMartinez spaventa. Il club è appena passato nelle mani del fondo Oaktree ma la questione rinnovi continua a essere un argomento caldo in casa Inter, soprattutto quello del capitano argentino. Il suo agente, Alejandro Camano, intervistato da FcInternews ha dichiarato: «vuole rinnovare e noi abbiamo già detto di sì, perchéè felicissimo al. La discussione che partirà dal fatto che, rispetto a quando ha rinnovato l’ultima volta, è ancora più speciale per i nerazzurri. Aggiungo che la sua lealtà perè assoluta. Vuole restare e rinnovare, ma si dovrà parlare di che giocatore sia diventato oggi. Se per tutto il mondo è paragonabile a un Haaland, a un Mbappé, a giocatori di altissimo livello internazionale, si deve partire da qui. In Italia ci sono calciatori che guadagnano di più e hanno fatto di meno. Dovrò affrontare tutte queste tematiche conquando ci vedremo.