I ‘misteriosi’ piromani di Roma | cassonetti incendiati - altri due a fuoco nella notte

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 23 maggio 2024) Secondo caso nel giro di pochi giorni didati alle fiamme a. Stavolta è toccato alla zona di Via dei Colli Portuensi dove due bidoni sono andati a: pochi giorni fa uno scenario analogo si era registrato in zona Aurelio. “Semplici” vandali o una matrice comune dietro a questi episodi? Il caso. Cassonetto dato alle fiamme a– Immagine di repertorio non collegata ai fatti (ilcorrieredellacitta.com)Sale a undici il conto deidella spazzatura andati a. L’ultimo caso questa, tra piazzale Morelli e via Ussani, a ridosso di Via dei Colli Portuensi. Due i bidoni per la raccolta dei rifiuti solidi urbani andati in fiamme. Sul posto, oltre ai Vigili del– che hanno domato prontamente le fiamme – sono intervenuti anche i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di: ci risiamo, pochi giorni fa l’allarme in zona Aurelio Proprio come successo cinque giorni fa anche stavolta non si esclude al un gesto vandalico.