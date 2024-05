Crisi del settore moda | l’impegno del ministro Urso

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 23 maggio 2024) Ildelle imprese e del Made in Italy Adolfoha risposto alla lettera che qualche giorno fa il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani gli aveva inviato per segnalare la situazione dinellaendel tessile. A renderlo noto è il presidente della Regione che sottolinea la pronta risposta delche si è impegnato, spiega Giani, ad affrontare concretamente i problemi posti dalla Toscana per la salvaguardia di un comparto, quello della, cruciale per la nostra regione e per l’Italia per la forte propensione all’export e le potenzialità di crescita. Giani ricorda che ilha assicurato il suo sostegno mettendo in campo misure per affrontare ladel comparto: fra queste l’avvio di una fattiva interlocuzione con il ministero del Lavoro per rendere possibile il ricorso alla cassa integrazione nella direzione concordata con le associazioni di categoria.