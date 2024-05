Borsa in calo - spread in aumento | previsioni e conseguenze su economia e mutui

Borsa: l'Europa prosegue cauta, il tech in luce con Nvidia - borsa: l'Europa prosegue cauta, il tech in luce con Nvidia - Le Borse europee a metà giornata confermano la cautela con l'indice d'area, lo stoxx 600, che sale di un quarto di punto con il tech in evidenza sulla scorta dei conti boom di Nvidia. (ANSA) ... ansa

Borsa sull’ottovolante dopo minute Fed e Nvidia: sale l’hi-tech, scendono le utility. A Milano occhi su Mps - borsa sull’ottovolante dopo minute Fed e Nvidia: sale l’hi-tech, scendono le utility. A Milano occhi su Mps - Trimestrale oltre le attese del mercato per Nvidia, il colosso Usa dei chip, star dell’Intelligenza Artificiale, che ieri, a mercati chiusi, ha pubblicato i tanto attesi risultati finanziari per il pr ... informazione

Borsa: Milano a +0,1% con Fineco in testa e Mps in calo - borsa: Milano a +0,1% con Fineco in testa e Mps in calo - La borsa di Milano prova a recuperare terreno dopo un'inversione sotto la parità. Il Ftse Mib guadagna un marginale 0,1% a 34.500 punti. A tenere a galla il listino gli acquisti su Fineco (+2,5%), seg ... quotidiano