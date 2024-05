Agrigento - padre accoltella moglie e figli | bimbo di 7 anni è grave

(Di giovedì 23 maggio 2024) Articolo pubblicato giovedì 23 Maggio 2024, 18:02 Primala, poi ie infine si barrica in casa. A compiere il folle gesto sarebbe stato undi famiglia, che subito dopo la violenza ha deciso di chiudersi all’interno della propria abitazione. L’aggressione sarebbe avvenuta a Cianciana, un paesino dell’entroterra in provincia di L'articolo proviene da Il Difforme. .

Agrigento, accoltella moglie e figli: 35enne barricato in casa - Agrigento, accoltella moglie e figli: 35enne barricato in casa - E' ancora barricato in casa l'uomo di 35 anni che nel primo pomeriggio ha accoltellato in casa la moglie e i due figli, un bambino di 7 anni e una bambina ... lapresse

Meccanico accoltella moglie e due figli e si barrica in casa, grave un bimbo di 7 anni ferito all'addome - Meccanico accoltella moglie e due figli e si barrica in casa, grave un bimbo di 7 anni ferito all'addome - Un uomo ha aggredito con un coltello la moglie e i figli, uno dei quali è in gravi condizioni, e si è poi barricato all'interno della sua abitazione dopo averli fatti uscire ... ilmessaggero

Agrigento, 35enne accoltella moglie e figli poi si barrica a casa - Agrigento, 35enne accoltella moglie e figli poi si barrica a casa - Uno dei figli, un bimbo di sette anni, è stato raggiunto da alcuni fendenti all'addome ed è stato trasportato in gravi condizioni con l'elisoccorso all'ospedale dei bambini di Palermo. Non in pericolo ... tg24.sky