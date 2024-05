Una pioggia di fuoco contro il buon senso

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 21 maggio 2024) La sinistra dice che Giorgia Meloni è: populista, sovranista, fascista, alleata della «feccia nera», pronta a dare il benvenuto a un «assassino» come Chico Forti. Cito solo le ricorrenti e ultime definizioni che la rotativa progressista sforna ogni giorno. Si catapultano giudizi e accuse, unadiche non risparmia nessuno nel centrodestra e punta l'indice sull'Italia moderata, il ceto medio, la proprietà e il capitale. Quest'opera è condotta da chi dice che spaccare la testa a «un fascista» (che nella versione anti -fascista diventa chiunque non la pensa come loro) è cosaa e giusta, che impedire la libertà di riunione e cancellare la parola degli ebrei e di chi sostiene il diritto di Israele a esistere è espressione di «dis» e non un atto di violenza verbale e fisica, che urlare in piazza ...