Primo trimestre in crescita per Jaguar Land Rover

(Di martedì 21 maggio 2024) ROMA (ITALPRESS) –ha proseguito il suo trend di forte performance finanziaria nell’esercizio, con un altroda record nel Q4 al 31 marzo 2024. Il fatturato delè stato di 7,9 miliardi di sterline, indell’11% rispetto al quartodel FY23 e del 6% rispetto al terzodel FY24. I ricavi per i 12 mesi fino al 31 marzo 2024 sono stati pari a 29,0 miliardi di sterline, il fatturato più alto di sempre per l’intero anno di JLR e indel 27% rispetto all’anno precedente. L’utile, al lordo delle imposte e delle voci straordinarie (“PBT”), nelè stato di 661 milioni di sterline, in aumento rispetto ai 368 milioni di sterline di un anno fa. Il ...

Azimut Holding segna nel primo trimestre ricavi per 351 milioni di euro, in aumento dell'8% sul pari periodo del 2023. Le commissioni di gestione ricorrenti si attestano a 289 milioni (rispetto a 285 milioni del primo trimestre 2023), evidenziando una crescita grazie ai ricavi derivanti dai private markets e dai ricavi generati all'estero, in particolare in Turchia, Australia, Brasile e Messico. quotidiano

Il Presidente Esecutivo di Brembo Matteo Tiraboschi ha commentato: “ Brembo è entrata anche nel 2024 con risultati positivi, proseguendo il trend di crescita già evidenziato nel 2023. Per la prima volta superiamo la soglia del miliardo di euro di ricavi in un singolo trimestre , un traguardo sostenuto dall’aumento dei volumi nei nostri segmenti di business chiave e nei principali mercati in cui operiamo nel mondo. bergamonews

Via libera dal Consiglio di amministrazione della Banca di Credito Popolare ai risultati al 31 marzo 2024, “caratterizzati – si legge in una nota – da una dinamica positiva delle sue componenti tipiche”. “Le masse intermediate – prosegue il comunicato – si sono attestate a 5 miliardi di euro, in continuità con il valore al 31 dicembre 2023. Più in particolare, la raccolta diretta si mantiene stabile a 2,54 miliardi di euro, mentre la raccolta indiretta cresce del 4,6% rispetto a fine 2023, portandosi a 864 milioni di euro al 31 marzo 2024; i prestiti netti alla clientela si attestano a 1,7 miliardi di euro, in linea con il dato di fine 2023”. ildenaro

