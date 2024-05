(Di martedì 21 maggio 2024) (Adnkronos) – "Con l'entrata in vigore didi avere unregolamentare. Da questo punto di vista, la parte più interessante del lavoro che ha caratterizzato il dibattito prima dell'arrivo del testo definitivo è stata quella intorno alle definizioni. Stiamo parlando di un fenomeno nuovo, ci si è interrogati molto su cosa fossero L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina” Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito” Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado” MotoGp, Bagnaia rinnova con Ducati fino al 2026 Caso Alessia Pifferi, ‘rete criminale’ si allarga: sospetti su altre due ...

Innovazione, Attanasio (Abi): "Confidiamo in Micar per un quadro di regolamentazione" - Innovazione, Attanasio (Abi): "confidiamo in micar per un quadro di regolamentazione" - L’Head of Innovation della Italian Banking Association alla tavola rotonda organizzata da Connexia: 'Rendere comprensibili alcune definizioni nella strada verso l’educazione del cliente' ... adnkronos