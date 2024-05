Gerry Scotti serve un caffeuccio alla Clerici | frecciatina a Io Canto Family

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di martedì 21 maggio 2024) Antonellanei suoi programmi è sempre affabile, umana e mite, ma nelle ultime interviste sulla carta stampata e a Belve ha dimostrato di avere degli artigli affilati e di saperli usare se l’occasione lo richiede (la sua intervista dFagnani è stata tra le più sorprendenti). Un altro che come Antonellina è considerato tra i volti più gentili e amabili della tv èe proprio come la collega, anche lui ultimamente ha mostrato un suo lato inedito. Il conduttore in una delle ultime puntate di Striscia la Notizia ha servito unbollente a Francesca Fagnani: “Lei dice che dei suoi colleghi indossano marchi e che conq ueste firme sono sotto contratto. Visto che è una giornalista e una belva, che faccia i nomi, in primis per rispetto del pubblico. E li dica, che siano volti ti ...