Fisco | il redditometro è tornato Rivisto e corretto | ecco come

Roma, 21 maggio 2024 – Ci sono dati scritti a computer e messi nero su bianco sulle dichiarazioni dei redditi. E poi c’è vita reale, fatta dagli hobby, dalle passioni, dalle seconde case, dalle prenotazioni alberghiere, dal modello di auto parcheggiata in garage e dalla barca ormeggiata in darsena. Tutte quelle cose che da sempre non sfuggono agli occhi del vicino di casa e sulle quali tornerà a guardare anche il fisco.

