Ferrara M5S a TPI | Con Meloni è tornata l’austerity | un governo forte con i deboli e debolissimo con i poteri forti

(Di martedì 21 maggio 2024) L’Europa si trova ad affrontare sfide decisive: la perdurante guerra in Ucraina e la crisi in Medio Oriente, la transizione ambientale e quella tecnologica. Per questo le elezioni del prossimo giugno possono rappresentare uno spartiacque fondamentale per determinare il volto e il ruolo delle istituzioni europee nello scacchiere internazionale. Ne abbiamo parlato con Gianluca, già senatore nella scorsa legislatura per il Movimento 5 Stelle e vicepresidente del gruppo a Palazzo Madama, che ha deciso di candidarsi alle Europee con il M5S nella circoscrizione Centro. Stiamo vivendo un momento molto delicato in Europa e nel mondo, perché ha scelto di candidarsi? “L’Europa è giunta a un bivio storico dirimente: o diventa un soggetto politico con una propria politica estera che deve essere propedeutica a una difesa comune o rischia l’implosione. Si deve superare il ...

