È ufficiale | arriva la Nutella vegana Ecco quando

(Di martedì 21 maggio 2024) Era il 1 dicembre 2023la Ferrero depositava il marchioplant based, per la gioia di tutti i vegani e gli intolleranti al lattosio. A sei mesi di distanza, la notizia dell’arrivo dellasugli scaffali è confermata, e c’è anche una data: nell'autunno 2024 il vasetto di spalmabile più famoso al mondo sarà presente anche in versione vegetale.laA rassicurare tutti i vegani è stato il Gruppo VéGé, cooperativa della grande distribuzione, in occasione de Linkontro a Cagliari, evento annuale organizzato dalla società di ricerche di mercato NielsenIQ. Il tema di quest’anno è stato «Immaginando nuove imprese» ma in questo caso l’azienda è la stessa di sempre, una delle più grandi e popolari al mondo. A cambiare è il prodotto ...