Come scegliere il colore di capelli in base all’armocromia - per una chioma dall’effetto wow!

(Di martedì 21 maggio 2024) Mainegli ultimi anni l’armocromia (ovvero un insieme di tecniche di analisi del) sta sempre più prendendo piede, sia online che offline, cambiando completamente la vita e l’immagine delle persone (nonché la percezione che si ha di se stessi). Un modo per conoscersi meglio e per imparare a valorizzarsi, enfatizzando i propri colori naturali con le giuste cromie e sfumature, quelle che maggiormente fanno uscire il meglio di noi. Ed è proprio grazie ai test di armocromia e allo studio dei colori degli esperti del settore che oggi siamo in grado di determinare quali siano le cromie che meglio enfatizzano il nostro incarnato e che ci fanno risplenderetutte ci meritiamo. Nessuna magia, ma una vera e propria scienza che va a determinare una palette di colori dominanti di riferimento da associare ai propri colori naturali, ...

Il termine ‘siero’ è ormai entrato nel lessico comune degli appassionati di skincare, ma non sempre viene utilizzato propriamente. “Un siero è un prodotto generalmente fluido, in emulsione o in idrogel, o anche in forma oleosa. La confusione su questo termine, infatti, deriva dal fatto che il... today

Non è importante solo la scelta dell'abito da sposa, ma anche quella del futuro marito. Quali sono i modelli dei completi da uomo e Come abbinarli agli accessori, e che errori evitare nella decisione.Continua a leggere fanpage

Il rossetto rosso secondo le star: Miriam Leone e Heidi Klum mostrano come sceglierlo - Il rossetto rosso secondo le star: Miriam Leone e Heidi Klum mostrano come sceglierlo - come scegliere il rossetto rosso perfetto Non è poi così difficile. come insegnano le star che lo abbinano al sottotono dell'incarnato ... amica

Come coprire la ricrescita dei capelli bianchi: l’ombretto per capelli virale su TikTok - come coprire la ricrescita dei capelli bianchi: l’ombretto per capelli virale su TikTok - Ombretto per capelli: è il trucchetto esploso su TikTok diventato virale, per gestire la ricrescita dei capelli tra una tinta e l'altra (e non solo) ... fanpage

“Il dinosauro dev’essere ridimensionato al più presto!” – Intervista a Matteo Cheda - “Il dinosauro dev’essere ridimensionato al più presto!” – Intervista a Matteo Cheda - La tesi prevalente sembra essere la seguente: la Ssr/Rsi sarà criticabile, e molto, ma il canone non può essere abolito, pena il tracollo dell’azienda e un conseguente disastro economico intollerabile ... ticinolive.ch