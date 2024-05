Caos in Nuova Caledonia Problemi indo-pacifici per la Francia

(Di martedì 21 maggio 2024) Il presidente francese, Emmanuel Macron “partirà non più tardi di questa sera” per la, ha detto la portavoce del governo, sperando di calmare gli animi sui piani di riforma del voto pensati da Parigi e respinti dagli indigeni. Da giorni procedono manifestazioni trasformate in proteste violente, che le autorità locali (sebbene aiutate dal governo centrale francese) faticano a contenere. Ieri, un C-130 Hercules della Difesa australiana ha evacuato alcuni turisti per via del deteriorarsi della situazione di sicurezza. I disordini sono iniziati in seguito all’approvazione da parte dell’Assemblea nazionale francese della riforma costituzionale che garantisce il diritto di voto nelle elezioni provinciali ai residenti francesi verificati, che vivono da almeno dieci anni in. Secondo i critici, ...

La Francia sta affrontando una delle maggiori crisi civili dell'ultimo periodo. La Nuova Caledonia, ex colonia francese in Oceania, ora Stato amministrato in modo semi-indipendente, ha deciso di ribellarsi e di chiedere a gran voce la totale indipendenza dalla Nazione europea. La popolazione della Nuova Caledonia è divenuta […]

La situazione in Nuova Caledonia continua ad essere estremamente tesa. Il governo di Parigi, alle prese con movimentismo indipendentista anti-francese che potrebbe far precipitare la situazione in una guerra civile di un’entità maggiore alla crisi attuale, ha dovuto mobilitare distaccamenti dell’Armée de Terre, l’esercito francese, e inviare in loco oltre mille uomini di rinforzo. it.insideover

