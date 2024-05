Viabilità Roma Regione Lazio del 20-05-2024 ore 16 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 20 maggio 2024)DEL 20 MAGGIOORE 16.20 TOMMASO RENZI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO CON L’A1-FIRENZE DOVE A SEGUITO DI UN INCIDENTE TROVIAMO DELLE CODE TRA ORVIETO E FABRO IN DIREZIONE DI FIREZE RIMOSSO INVECE L’INCIDENTE CHE CAUSAVA DISAGI SUL TRATTO URBANO DELL’A24 ALL’ALTEZZA DELLA TANGENZIALE EST, PERMANGONO RALLENTAMENTI A PARTIERE DA PORTONACCIO IN DIREZIONE DEL CENTRO, MENTRE NEL SENSO OPPOSTO VI SONO DELLE CODE TRA TOGLIATTI E TOR CERVARA TRAFFICO RALLNETATO SULLA CARREGGIATA INTENRA DEL RACCORDO, TRA CASSIA BIS E SALARIA E PROSEGUENDO TRA BUFALOTTA E PRENESTINA, MENTRE IN ESTERNA TROVIAMO DELLE CODE A TRATTI TRA PONTINA E TUSCOLANA E TRA LA PRENESTINA E L’24-TERAMO TRAFFICO FORTEMENTE RALLENTATAO ...